2019-07-26T04:47:21+03:00
Общество

Погода не проясняется: туман и дожди накрыли Приморье в пятницу

Температура воздуха в некоторых районах +17 градусов
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Мужчина с зонтом во время дождя на одной из улиц города.Мужчина с зонтом во время дождя на одной из улиц города.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Приморские синоптики прогнозируют туман, грозы и морось во вторую половину дня в Приморском крае. В некоторых районах в пятницу ожидается сильный дождь, но при южном ветре. Температура воздуха от +17 градусов на побережье и до +28 в наиболее теплых районах, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода".

Синоптики передали облачную погоду на весь пятничный день во Владивостоке. Ветер обещает быть слабым с юга и юга-востока, но может подняться до умеренного. В первой половине дня шла небольшая морось и стоял туман. Но во второй половине дня, согласно данным экспертов, осадки прекратятся, зато усилится ветер. Температура воздуха +19… +21°C с высокой влажностью.

В Уссурийске всю пятницу будет облачная погода со слабым дождем. Ветер, как и во Владивостоке - южный, умеренный. Температура воздуха будет теплее, чем в столице: от +26 до +28°C.

В Находке синоптики прогнозируют небольшой дождь с вероятностью 60% и сильную облачность. Местами будет проясняться. Ветер, как и по всему Приморью, южный. Температура +24…+26.

Температура в некоторых приморских водах сегодня теплее, чем температура воздуха во Владивостоке. Так, синоптики установили в заливе Посьет 24°C. В Амурском заливе будет 19°, а в бухте Находка 20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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