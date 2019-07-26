В Дальнегорске загорелась крыша управления «Дальполиметалла»

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-26T06:18:06+03:00

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Утром 26 июля в Дальнегорске произошел пожар в одном из административных зданий компании «Дальполиметалл». Воспламенилась крыша. У спасателей ушло 1,5 часа на то, чтоб полностью ликвидировать огонь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Никто из работников металлургической компании не пострадал.

Пожар в здании начался ранним утром, сообщение о пожаре на пульт управления МЧС города Дальнегорска поступило в 07.17 - воспламенилась кровля помещения.Спустя 6 минут на место происшествия прибыли 5 спасателей. На тушение у пожарных ушло дольше полутора часов из-за обширной площади возгорания – 100 квадратных метров. Огонь полностью ликвидировали в 09.05.

ИСТОЧНИК KP.RU