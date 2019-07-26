СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-26T08:11:55+03:00

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АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный угольный терминал, отпраздновало 45-летие собственного Портового флота, одного из ключевых вспомогательных подразделений предприятия.

Современный технологичный портофлот уже почти полвека осуществляет швартовные операции как для обеспечения работы собственных терминалов порта, так и для сторонних организаций - в бухте Врангеля, Козьмина и Находка.

В честь этого знаменательного события на причале Портофлота прошло торжественное мероприятие с участием почетных гостей.

Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания

Управляющий директор Вадим Байбак поблагодарил коллектив за преданность делу и любовь к своей работе и вручил благодарственные письма работникам:

- Благодаря накопленному опыту, современным технологиям и команде профессионалов наш портофлот в 2019 году - это полноценная боевая единица, которая достигает новых вершин. Желаю руководству и каждому члену экипажа всегда попутного ветра, безопасного навигационного запаса под килем и в добрый путь!

С юбилеем подразделение поздравил Василий Бурда, капитан морского порта Восточный:

- 45 лет успешной работы Портофлота говорят о правильности выбранного вами курса, - отметил Василий Бурда, капитан морского порта Восточный. – Это - заслуга команды высококвалифицированных специалистов и грамотной системы управления, основанной на огромном опыте нескольких поколений моряков.

Портовому Флоту АО «Восточный Порт» 45 лет со дня основания

Почти полвека назад первым судном Портового флота стал буксир-кантовщик «Партизан», прибывший в Приморье из Югославии. С первого дня плавания, 27 июля 1974 года, и стала вестись история подразделения Порта.

Сегодня в составе Портового флота – пять современных буксиров («Инженер Мисан», «Тайфун», «Урал», «Кузбасс», «Александр Козицын») общей мощностью более 22 000 л.с. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. С 2016 года в Портофлоте работает собственная лоцманская служба. Все это делает Портофлот АО «Восточный Порт» самым производительным в морских портах Восточный и Находка и одним из самых мощных на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU