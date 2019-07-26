2019-07-26T08:11:55+03:00
Общество

Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания

Торжественное мероприятие прошло на причале Портофлота с участием почетных гостей [фото]
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Буксир портового Флота АО «Восточный Порт»Буксир портового Флота АО «Восточный Порт»
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АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный угольный терминал, отпраздновало 45-летие собственного Портового флота, одного из ключевых вспомогательных подразделений предприятия.

Современный технологичный портофлот уже почти полвека осуществляет швартовные операции как для обеспечения работы собственных терминалов порта, так и для сторонних организаций - в бухте Врангеля, Козьмина и Находка.

В честь этого знаменательного события на причале Портофлота прошло торжественное мероприятие с участием почетных гостей.

Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания

Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания

Управляющий директор Вадим Байбак поблагодарил коллектив за преданность делу и любовь к своей работе и вручил благодарственные письма работникам:

- Благодаря накопленному опыту, современным технологиям и команде профессионалов наш портофлот в 2019 году - это полноценная боевая единица, которая достигает новых вершин. Желаю руководству и каждому члену экипажа всегда попутного ветра, безопасного навигационного запаса под килем и в добрый путь!

С юбилеем подразделение поздравил Василий Бурда, капитан морского порта Восточный:

- 45 лет успешной работы Портофлота говорят о правильности выбранного вами курса, - отметил Василий Бурда, капитан морского порта Восточный. – Это - заслуга команды высококвалифицированных специалистов и грамотной системы управления, основанной на огромном опыте нескольких поколений моряков.

Портовому Флоту АО «Восточный Порт» 45 лет со дня основания

Портовому Флоту АО «Восточный Порт» 45 лет со дня основания

Почти полвека назад первым судном Портового флота стал буксир-кантовщик «Партизан», прибывший в Приморье из Югославии. С первого дня плавания, 27 июля 1974 года, и стала вестись история подразделения Порта.

Сегодня в составе Портового флота – пять современных буксиров («Инженер Мисан», «Тайфун», «Урал», «Кузбасс», «Александр Козицын») общей мощностью более 22 000 л.с. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. С 2016 года в Портофлоте работает собственная лоцманская служба. Все это делает Портофлот АО «Восточный Порт» самым производительным в морских портах Восточный и Находка и одним из самых мощных на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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