2019-07-26T09:08:03+03:00
Общество

Владивостокцев перепишут по интернету

Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году в новом формате
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Всероссийская перепись населения 2010 годаВсероссийская перепись населения 2010 годаФото: Мила СТРИЖ
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Всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Описать более полумиллиона владивостокцев собираются 1100 наемных переписчиков. Кроме того гражданам впервые позволят заполнить листы для переписи населения собственноручно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

- В последние годы многие люди не готовы открывать дверь незнакомцам, кроме того, жизнь стала более динамичной, людей становится сложнее застать дома, - сообщила заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Виктория Киселева. - Поэтому, основным нововведением является возможность для людей заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в сети Интернет.

Такая функция появится на Едином портале государственных и муниципальных услуг и будет действовать во время всего периода переписи с 1 по 31 октября 2020 года. Написать о себе нужно будет следующие сведения: пол, возраст, число и состав домохозяйств, фактическую брачную структуру, национальность, образовательный уровень и многое другое.

Для опроса населения «старым» способом краевой центр собирается нанять 1100 работников. Но переписчики использовать бумагу и ручку уже не будут - только как запасной вариант. Сотрудники, составляющие государственную статистику, станут опрашивать граждан и вносить их личные данные, используя электронные носители.

В последний раз перепись населения проходила во Владивостоке 9 лет назад. С тех пор в городе появились новые микрорайоны и улицы. Администрации города первоочередно придется провести актуализацию адресов: на домах появятся таблички с названиями улиц и нумерацией там, где их недостает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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