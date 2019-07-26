2019-07-26T12:34:13+03:00
Общество

Дети во Владивостоке жили в нелегальном палаточном лагере

В палатках разместили 21 ребенка
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Нелегальный лагерь находится в лесу острова и состоит из 12 палатокНелегальный лагерь находится в лесу острова и состоит из 12 палатокФото: vlc.ru
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Внеплановые проверки лагерей летного отдыха проходят в Приморье после трагедии на «Холдоми» (Хабаровский край). Напомним, что огонь уничтожил палаточный лагерь и унес жизни четверых детей. Почти аналогичный нашли во Владивостоке но острове Рейнеке.

Нелегальный лагерь находится в лесу острова и состоит из 12 палаток, две из них используются в качестве хозяйственных помещений. На момент проверки в нем находились 21 ребенок и восемь взрослых.

- Еда в лагере готовится на костре. Вода при этом используется из природных источников. Никаких документов, в частности заключения о соответствии лагеря требованиям СанПин, руководители предоставить не смогли, - рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

В администрации добавили, что на месте составили акты о зафиксированных нарушениях, документы передадут в контролирующие органы. Проверки детских лагерей продолжатся.

Власти города призывают родителей быть осторожными и бдительными и не доверять своих детей организациям, в которых не соблюдены все меры пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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