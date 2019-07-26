Большегрузам запретили ездить по Владивостоку в часы пик

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:49:05+03:00

Пока ограничение распространяется только на центр города, но эксперимент уже дал результаты

Изменить размер текста: A A

Крупногабаритному транспорту, везущему грузы в порт, запретили появляться в центре Владивостока в часы пик, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Уже две недели морской порт в тестовом режиме не выпускает и не принимает грузовики в период с 16:30 до 19:00 часов вечера. Мониторинг показал, что благодаря этому владивостокские водители стали меньше стоять в пробках.на Светланской улице, время проезда от центра до Луговой сократилось.

Городская администрация, ГИБДД и представители морского порта договорились продолжать эксперимент. Всего в день ВМТП принимает и выпускает примерно 300-400 грузовых автомобилей. В будущем большегрузам также планируют организовать временные стоянки на участке дороги «Седанка – Патрокл».

ИСТОЧНИК KP.RU