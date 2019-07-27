Все на море: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на август
Похоже, погода услышала мольбы жителей Приморья о настоящем лете и сжалилась. Август, по словам главного синоптика региона, выдастся по-настоящему жарким. Погодные агрегаторы тоже показывают высокие температуры воздуха в последнем месяце лета, но вместе с тем прогнозируют дожди.
Жара, по прогнозам синоптиков, придет в Приморье уже в эти выходные (27 и 28 июля). Например, в воскресенье во Владивостоке днем до +27 градусов, а в континентальной части - столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Судя по прогнозу, который дет портал «Примпогода», последние дни июля также будут по-летнему теплыми.
- Предстоящие выходные вполне можно будет отнести к летним. А буквально с самого начала августа в тропосфере начнется перестройка, видоизменится тип атмосферной циркуляции и придет жаркое лето. Поэтому всем отпускникам желаю приятного отдыха! - рассказал Борис Кубай, глава Примгидромета.
Однако не торопитесь радоваться: по данным портала Gismeteo, практически весь август нас ждут дожди, но кратковременные. Отдохнуть от постоянных осадков, судя по прогнозу, небесная канцелярия позволит в первые девять ней августа. И все это вместе с высокими температурами до +27 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU