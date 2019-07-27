2019-07-27T07:33:35+03:00
Общество

Во Владивостоке пробуют разгрузить центр города запретом на проезд для большегрузов

Большегрузам могут запретить ездить по центральной улице города
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Владивостокский морской торговый порт предварительно согласился не выпускать фуры с 16:30 до 19:00Владивостокский морской торговый порт предварительно согласился не выпускать фуры с 16:30 до 19:00Фото: vlc.ru
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Большегрузному транспорту могут запретить ездить по Светланской улице по вечерам. Владивостокский морской торговый порт предварительно согласился не выпускать фуры с 16:30 до 19:00. Тестовый режим показал, что такая мера работает.

Эксперимент заключался в том, что большегрузам запрещали ездить по Светланской улице в вечерние часы-пик. Результат показал, что в районе остановки «Лазо» реже стали наблюдаться пробки.

Также рассматривается возможность организовать временные стоянки упногабаритных машин на участках вдоль трассы Седанка-Патрокл. Это поможет решить еще одну проблему, связанную с большегрузными, - парковка в непредназначенных для этого местах.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Владивостока, перевозчики крупногабаритных грузов обязаны согласовывать с администрацией города и ГИБДД маршрут поездки и строго его соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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