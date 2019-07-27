Во Владивостоке пробуют разгрузить центр города запретом на проезд для большегрузов
Большегрузному транспорту могут запретить ездить по Светланской улице по вечерам. Владивостокский морской торговый порт предварительно согласился не выпускать фуры с 16:30 до 19:00. Тестовый режим показал, что такая мера работает.
Эксперимент заключался в том, что большегрузам запрещали ездить по Светланской улице в вечерние часы-пик. Результат показал, что в районе остановки «Лазо» реже стали наблюдаться пробки.
Также рассматривается возможность организовать временные стоянки упногабаритных машин на участках вдоль трассы Седанка-Патрокл. Это поможет решить еще одну проблему, связанную с большегрузными, - парковка в непредназначенных для этого местах.
Как напомнили в пресс-службе мэрии Владивостока, перевозчики крупногабаритных грузов обязаны согласовывать с администрацией города и ГИБДД маршрут поездки и строго его соблюдать.
ИСТОЧНИК KP.RU