2019-07-27T06:03:44+03:00
Общество

Добро пожаловать: грузовик во Владивостоке протаранил машину с хабаровчанами

Гости из соседнего региона госпитализированы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На трассе Седанка–Патрокл грузовик «Исузу Эльф» врезался в «Мазду Демио»На трассе Седанка–Патрокл грузовик «Исузу Эльф» врезался в «Мазду Демио»Фото: 25.mvd.ru
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На трассе Седанка–Патрокл грузовик «Исузу Эльф» врезался в «Мазду Демио». Водитель Боьшегруза не выдержал дистанцию и въехал в легковушку, в которой находилось четыре человека. В результате ДТП три человека получили травмы.

Инцидент произошел в районе Седанкинского водохранилища. Грузовик серьезно помял «Мазду», за рулем которой была 50-летняя женщина. Пассажирам иномарки потребовалась помощь врачей - 18-летний парень получил ушиб крестцового отдела позвоночника, 17-летний пассажир и восьмилетняя девочка получили сотрясение мозга. Водители не пострадали.

- В настоящее время по факту аварии назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

ГИБДД напоминает, что в туман необходимо проявлять повышенное внимание. Дорога - место повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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