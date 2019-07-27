2019-07-27T06:30:24+03:00
Политика

Десантный вертолетоносец Филиппин встанет в строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ

Корабль-док ошвартовался в бухте Золотой Рог рядом с фрегатом из Вьетнама
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Давао-дель-Сур» встанет в парадный строй кораблей, который уже сформирован в акватории Амурского залива, сегодня, 27 июля. Фото: ТОФ«Давао-дель-Сур» встанет в парадный строй кораблей, который уже сформирован в акватории Амурского залива, сегодня, 27 июля. Фото: ТОФ
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Во Владивосток с дружественным заходом прибыл десантный вертолетоносец корабль-док «Давао-дель-Сур» Военно-морских сил Филиппин. ДВКД примет участие в параде в День ВМФ, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Корабль ошвартовался рядом с фрегатом ВМС Вьетнама «Куанг Чунг».

Филиппинских военных встречали по старой традиции - девушки в русских национальных костюмах вручили гостям хлеб-соль и букеты цветов. Оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнили гимны двух стран, после на флагштоке был поднят национальный флаг Республики Филиппины, который развевается рядом с Государственным и Военно-морским флагами России и Вьетнама.

- Планируется, что в период стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командующим Тихоокеанским флотом, примут участие в товарищеском турнире по волейболу и в соревнованиях по перетягиванию каната, - добавили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Давао-дель-Сур» встанет в парадный строй кораблей, который уже сформирован в акватории Амурского залива, сегодня, 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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