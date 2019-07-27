Пищевое отравление в подарок: больные коровы в Приморье давали опасное для здоровья молоко
В Михайловском районе специалисты провели исследование сырого молока. Продукция испытания провалила - во взятой пробе обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 1,2 раза.
- Соматические клетки - это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов. Одной из самых распространенных причин повышения содержания соматических клеток является мастит, - объяснили в управлении Роспотребнадзора по Приморью и Сахалинской области.
Молоко больных коров не только ниже по качеству, но и вызывает пищевое отравление, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания.
Специалисты предполагают, что к нарушению привело несоблюдение технологии производства и пренебрежение санитарно-ветеринарными правилами.
Полученные данные будут переданы в федеральный и региональные Россельхознадзоре и местное управление ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU