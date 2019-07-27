2019-07-27T07:29:15+03:00
Общество

Пищевое отравление в подарок: больные коровы в Приморье давали опасное для здоровья молоко

В молоке был превышен уровень содержания отмерших клеток тканей вымени
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во взятой пробе обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 1,2 разаВо взятой пробе обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 1,2 разаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Михайловском районе специалисты провели исследование сырого молока. Продукция испытания провалила - во взятой пробе обнаружено превышение допустимого уровня содержания соматических клеток в 1,2 раза.

- Соматические клетки - это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые возникают в ходе воспалительных процессов. Одной из самых распространенных причин повышения содержания соматических клеток является мастит, - объяснили в управлении Роспотребнадзора по Приморью и Сахалинской области.

Молоко больных коров не только ниже по качеству, но и вызывает пищевое отравление, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания.

Специалисты предполагают, что к нарушению привело несоблюдение технологии производства и пренебрежение санитарно-ветеринарными правилами.

Полученные данные будут переданы в федеральный и региональные Россельхознадзоре и местное управление ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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