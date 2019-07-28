Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-28T08:16:01+03:00

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Приморский хоккейный клуб «Адмирал» продолжает готовится к сезону. Два матча подряд приморцы провели во Владивостоке принципиальным соперником – хабаровским «Амуром». И если в четверг «Адмирал» победил с минимальным счетом, то в субботу, 27 июля, «моряков» ждал форменный разгром, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Первую шайбу «Адмирал» пропустил в меньшинстве. До этого хозяева сами могли дважды открыть счет, а в концовке периода хотя бы сравнять, но и Петров, и Климчук, и Лисин своими шансами не воспользовались.

Во втором периоде «Амура» забросил еще две шайбы – сначала в равных составах, а потом и в меньшинстве. В заключительной двадцатиминутке «Адмирал» пропустил еще три шайбы за две минуты с небольшим, а ворота «Амура» распечатать так и не смог.

- Хорошие голы, забить их без правильных действий не получается, где-то сыграли на ошибках соперника, где-то проявили свое мастерство. Сегодня была действительно команда, все играли друг за друга. Боролись на пятаке - помогли вратарю сыграть на ноль, - прокомментировал игру Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

В тренерском штабе «Адмирала» объяснили, что на счет не нужно обращать внимание, потому что в этой игре дали возможность проявить себя всем игрокам, кто на просмотре, на пробном контракте.

- Несколько человек, наверное, отправятся домой, кто-то поедет в Ангарск. С понедельника у нас уже будет костяк команды, который поедет на сборы в Москву и в Чехию. У Воронина и Глазачева реабилитация после травм. Они в любом случае едут с нами на сборы, восстановятся, может не к первым играм с ЦСКА, но в Чехии уже сто процентов будут играть. У Красоткина подозрение на травму, поэтому Юхо пришлось играть две игры подряд, хотя это было совершенно незапланированно. Ваня Веремчук - молод еще чтобы его подставлять в такой игре, парня психологически можно убить. Для Олкинуора - это тоже хороший урок, - считает Андрей Пятанов, старший тренер «Адмирала».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. Стартовые игры «Адмирал» проведет на выезде, первые домашние матчи на «Фетисов Арене» состоятся 10-11 сентября с челябинским «Трактором».

ИСТОЧНИК KP.RU