Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС
Из-за сильных дождей в ночь на 27 июля в поселке Лучегорск затопило насосную станцию. Жители поселка остались без воды, в Пожарском районе объявлен режим ЧС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой администрацию.
- Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего, – сообщили в департаменте по ЖКХ.
Подвоз воды для населения организовали автоцистернами. Всего в Лучегорске проживает 19 тысяч человек, это самый крупный населенный пункт на Дальнем Востоке, не имеющий статуса города.
Во всем Пожарском районе проживает более 27 тысяч человек. На место выехал вице-губернатор Приморья Олег Мельников, он курирует аварийные работы.
Ранее режим ЧС вводили в Лазовском районе, где после прошедшего тайфуна «Данас» река Соколовка затопила часть поселка Преображение, под водой оказалось несколько десятков домов.
ИСТОЧНИК KP.RU