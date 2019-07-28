Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-28T08:59:25+03:00

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Из-за сильных дождей в ночь на 27 июля в поселке Лучегорск затопило насосную станцию. Жители поселка остались без воды, в Пожарском районе объявлен режим ЧС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой администрацию.

- Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего, – сообщили в департаменте по ЖКХ.

Подвоз воды для населения организовали автоцистернами. Всего в Лучегорске проживает 19 тысяч человек, это самый крупный населенный пункт на Дальнем Востоке, не имеющий статуса города.

Во всем Пожарском районе проживает более 27 тысяч человек. На место выехал вице-губернатор Приморья Олег Мельников, он курирует аварийные работы.

Ранее режим ЧС вводили в Лазовском районе, где после прошедшего тайфуна «Данас» река Соколовка затопила часть поселка Преображение, под водой оказалось несколько десятков домов.

ИСТОЧНИК KP.RU