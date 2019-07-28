2019-07-28T08:59:25+03:00
Происшествия

Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС

Коммунальщики пытаются срочно восстановить затопленную насосную станцию
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Нет воды в кранеНет воды в кранеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Из-за сильных дождей в ночь на 27 июля в поселке Лучегорск затопило насосную станцию. Жители поселка остались без воды, в Пожарском районе объявлен режим ЧС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой администрацию.

- Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего, – сообщили в департаменте по ЖКХ.

Подвоз воды для населения организовали автоцистернами. Всего в Лучегорске проживает 19 тысяч человек, это самый крупный населенный пункт на Дальнем Востоке, не имеющий статуса города.

Во всем Пожарском районе проживает более 27 тысяч человек. На место выехал вице-губернатор Приморья Олег Мельников, он курирует аварийные работы.

Ранее режим ЧС вводили в Лазовском районе, где после прошедшего тайфуна «Данас» река Соколовка затопила часть поселка Преображение, под водой оказалось несколько десятков домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября
Находка возмутилась строительству армянской церкви
Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии
Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0
«Думали, ракушки собирает»: женщина утонула в Приморье на популярном пляже
Трое в лодке потерпели бедствие на озере Ханка
Пищевое отравление в подарок: больные коровы в Приморье давали опасное для здоровья молоко
Десантный вертолетоносец Филиппин встанет в строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ
Добро пожаловать: грузовик во Владивостоке протаранил машину с хабаровчанами
Во Владивостоке пробуют разгрузить центр города запретом на проезд для большегрузов
Все на море: главный синоптик Приморья рассказал о погоде на август
Игорь Николаев поделился уникальным фото молодой Аллы Пугачевой во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 27 июля 2019 года: пришло лето, но с дождем
По строительству многоэтажки на Океанском проспекте ударили сервитутом
Большегрузам запретили ездить по Владивостоку в часы пик
Дети во Владивостоке жили в нелегальном палаточном лагере
Владивостокцев перепишут по интернету
Портовый Флот АО «Восточный Порт» отпраздновал 45 лет со дня основания
В Дальнегорске загорелась крыша управления «Дальполиметалла»
Погода не проясняется: туман и дожди накрыли Приморье в пятницу
Водитель в Находке сбил 5-летнего мальчика на переходе и уехал
Полугодовой мониторинг качества воды в зоне влияния АО «Восточный Порт» на водные объекты вновь подтвердил высокие экологические стандарты предприятия
Энергетики обратились в прокуратуру из-за несогласованных действий строителей вблизи ЛЭП
Ольга Бузова во Владивостоке нарасхват