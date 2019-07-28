Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-28T12:22:10+03:00

Установка бетонных блоков, поворот с проспекта Красоты на Шефнера теперь запрещен Фото: Сергей БАЛАНОВ

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В ночь на воскресенье, 28 июля, подрядчик ООО «ФедералСтрой» установил бетонные блоки на улице Капитана Шефнера. Проезд по самому крутому спуску во Владивостоке будет закрыт, ориентировочно, до 7 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Подрядчику предстоит раскопать дорогу, чтобы заменить трубопровод. Иного выхода, кроме как полностью перекрыть улицу, не нашлось.

Согласно документам, открыть движение должны лишь 8 ноября. Правда, есть надежда, что подрядчик справится быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU