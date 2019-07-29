2019-07-29T03:05:38+03:00
Спорт

Спорный пенальти принес «Лучу» победу в День ВМФ

Хозяева забили первыми, но пропустили в ту же минуту
Сергей БАЛАНОВ
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Луч - Шинник. Фото: пресс-служба ФК «Луч»Луч - Шинник. Фото: пресс-служба ФК «Луч»
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Владивостокский «Луч» сделал болельщикам подарок ко Дню ВМФ, одержав 28 июля домашнюю победу над ярославским «Шинником» - 2:1. Правда, помог в этом назначенный на 68-й минуте пенальти за нарушение, которое произошло за пределами штрафной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Несмотря на то, что «Шинник» занимает более высокую строчку в турнирной таблице, первым отличился «Луч». Пушечный удар со штрафного получился у Даура Квеквескири – вратарь хоть и выбрал правильную позицию, но справиться с мячом не смог.

Гости ответили мгновенно: атака началась после розыгрыша меча в центре поля и закончилась ударом Пухова, с которым голкипер «Луча» не справился.

Казалось, что от такого быстрого ответа хозяева уже не отойдут, но повезло: на 68-ой минуте против Носова нарушили правила на линии штрафной и арбитр назначил пенальти. Стоит отметить, что если бы у судьи была возможность посмотреть видеоповтор, решение могло быть иным. Так или иначе, Саид Алиев пенальти реализовал, и «Луч» заработал три очка.

После игры главный тренер «Шинника» Александр Побегалов назвал результат незаслуженным, поскольку нарушение было до штрафной. Кроме того, по его мнению, судья оставил без внимания два эпизода, когда правила нарушали сами хозяева.

Тренер же хозяев Рустем Хузин заявил, что в такой праздник команда не могла проиграть.

Следующий матч «Луч» проведет 3 августа во Владивостоке с командой «Спартак-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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