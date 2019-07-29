СЕГОДНЯ 04:11 2019-07-29T04:11:11+03:00

Погода во Владивостоке на 29 июля 2019 года: облачно, днем до +24 градусов Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 29 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Средняя температура воздуха будет в пределах +20...+34 градуса.

Во Владивостоке облачно, в начале дня синоптики прогнозируют морось и туман, ослабевающий в середине дня. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до +22...+24 градусов, в пригороде на порядок теплее - до +28 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +29...+31 градус.

В Находке облачно с прояснениями, утром слабая морось, туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбик термометра покажет +24...+26 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +20 градусов, в бухте Находка – тоже +20 градусов, в заливе Посьет – 22 градуса выше ноля, сообщает портал "Примпогода".

ИСТОЧНИК KP.RU