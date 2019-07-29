Горе-мать прошла принудительные работы, лишь бы не платить алименты

СЕГОДНЯ 05:56 2019-07-29T08:27:29+03:00

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Судебные приставы обязали жительницу Приморья выплачивать алименты за несовершеннолетнюю дочь, которая дочь проживает в детском доме. После того, как горе-мать отказалась добровольно помогать финансами ребенку, суду пришлось назначить женщине 30 часов обязательных работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Судебное решение мать выполнила, а после даже перевела дочке деньги, но всего тысячу рублей алиментов.

Дочь жительницы города Артема находится в детском доме, девочке 16 лет. По закону, ее мать обязана выплачивать алименты в размере одной четвертой своего дохода вплоть до совершеннолетия своего ребенка. Но женщина безработная, и платить ей попросту не с чего. Приставы много раз пытались отправить ее в центр занятости - мать работать отказывается. Имущества, которое у нее могли бы арестовать, тоже нет. В итоге женщина задолжала 27 тысяч рублей алиментов.

Матери назначили 30 часов обязательных работ. Решение суда жительница Артема исполнила и даже соизволила выплатить тысячу рублей. Однако если на этой сумме женщина остановится и дальше платить алименты не захочет, то ей грозит уже уголовная статья. Женщину могут посадить за решетку на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU