2019-07-29T05:47:11+03:00
Общество

Команда «Восточник» вернулась с Международного турнира по хоккею

Хоккеисты Врангеля соревновались за выход из группы с командами Китая
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Детская команда «Восточник» вернулась во Врангель с Международного летнего турнира по хоккеюДетская команда «Восточник» вернулась во Врангель с Международного летнего турнира по хоккею
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Детская команда «Восточник» вернулась во Врангель с Международного летнего турнира по хоккею, посвящённого 70-летию образования Китайской Народной Республики, который проходил в городе Цицикар. В нем приняло участие более 140 команд из городов Китая, Южной Кореи и Российской Федерации.

Хоккеисты Врангеля соревновались за выход из группы с командами Китая, но смогли занять только 7 место из 10. На играх отличился капитан команды Алексей Капшиенко, который уверенно вел «Восточник» вперед.

Детская команда «Восточник» из Врангеля

Детская команда «Восточник» из Врангеля

Следующие крупные соревнования «Восточника» - «Юношеская Хоккейная Лига» (ноябрь) и турнир «Золотая шайба» (январь, 2020).

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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