Ничего святого: во Владивостоке маргинал ограбил храм
Мужчина пробрался ночью в храм на улице Махалина во Владивостоке и забрал пожертвованные церкви деньги. Полиция по горячим следам задержала уже скрывшегося преступника – человека без определенного места жительства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Его подозревают в краже денег, пожертвованных прихожанами храма. Предполагаемый вор пробрался в церковь, подбирая различные ключи из своего карманного арсенала – один подошел. Похититель забрал деньги и сбежал с места преступления. Поскольку в полицию сообщили оперативно, то задержали подозреваемого сразу по горячим следам. Мужчина оказался бездомным человеком в состоянии наркотического опьянения.
Пока идет расследование кражи, задержанному уже выписали административный протокол за потребление психотропных веществ.
Маргинал во Владивостоке подобрал ключи к храму и похитил пожертвования.
ИСТОЧНИК KP.RU