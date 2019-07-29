2019-07-29T08:26:35+03:00
Происшествия

Ничего святого: во Владивостоке маргинал ограбил храм

Похититель взял пожертвованные прихожанами деньги
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Вид на храм Христа СпасителяВид на храм Христа СпасителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мужчина пробрался ночью в храм на улице Махалина во Владивостоке и забрал пожертвованные церкви деньги. Полиция по горячим следам задержала уже скрывшегося преступника – человека без определенного места жительства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Его подозревают в краже денег, пожертвованных прихожанами храма. Предполагаемый вор пробрался в церковь, подбирая различные ключи из своего карманного арсенала – один подошел. Похититель забрал деньги и сбежал с места преступления. Поскольку в полицию сообщили оперативно, то задержали подозреваемого сразу по горячим следам. Мужчина оказался бездомным человеком в состоянии наркотического опьянения.

Пока идет расследование кражи, задержанному уже выписали административный протокол за потребление психотропных веществ.

Маргинал во Владивостоке подобрал ключи к храму и похитил пожертвования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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