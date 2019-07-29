Молодежный форум «Поколение 2019» прошел на острове Попова

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-29T09:14:11+03:00

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XI Молодежный форум «Поколение» собрал 13 по 21 июля под знамена «Боевого Братства» на острове Попова более 120 участников в возрасте от 10-17 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на приморское краевое отделение ВООВ «Боевое Братство».

Форум торжественно открыл заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Романович Кауров, приехавший специально на «Поколение» из Москвы. Он рассказал ребятам о федеральных проектах организации, пообщался с участниками форума. В итоге было создано Приморское региональное отделение Всероссийского движения «Волонтерская рота Боевого Братства».

Так же форум посетили лидеры Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск», они рассказали про свою деятельность, показали интереснейшую презентацию и фильм, рассказали о том, сколько найдено самолетов, как проходит поиск, что вызвало огромный интерес у ребят. В конце встречи, ответив на вопросы, участники форума прошли квест «Найти самолет».

Форум в этом году посетили ребята из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Лучегорска, Партизанска, Артема, Находки, Яковлевки, Преображения, Арсеньева, Фокино и Смоляниново. Каждый участник получил в подарок фирменную футболку и бейсболку благодаря томя, что в этом году молодежный форум «Поколение» стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов, выиграв 182 тысячи рублей. Всех наградили грамотами от депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина, первого заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Испытания краской. ВООВ «Боевое Братство»

С первого дня ребят для работы на форуме разбили на взводы. У каждого - свой командир, отвечающий за дисциплину. В общем и целом ребята несли персональную ответственность за весь свой взвод и были активными помощниками для руководителей форума и кураторов.

В рамках проекта «Память Сильнее Времени» ребятам рассказали о событиях Великой Отечественной войны и о двух памятных датах этого года: 30-летии вывода войск из Афганистана и 50-летии событий на острове Доманский. На творческом вечере исполнились песни военных лет. В финале ребята от 14 лет и старше написали сочинения, а младшие участники нарисовали рисунки на тему «Что такое подвиг?». Лучшие работы отправят в Москву на финальный этап конкурса.

Окопы на пляже. ВООВ «Боевое Братство»

Для ребят был подготовлен и проведен еще один Федеральный проект «Тропа Боевого Братства», который состоял из 13 испытаний на выносливость и командообразование. Все участники получили на память нагрудные жетоны на цепочке, браслет и значок -все с символикой «Тропа Боевого Братства». Самый лучший взвод был награжден футболками с логотипом проекта.

Ну и без логически-интеллектуальных заданий не прошло «Поколение 2019». Для ребят провели игры «Брейн ринг», «100 к 1» и «Подпоповские игры».

Макаронная пирамида. ВООВ «Боевое Братство»

Еще одним ярчайшим событием для участников форума стали показательные выступления воспитанников Краевого учебно-спортивного центра регионального отделения ДОСААФ России, которые завершились двух этапной игрой «Зарница». Ребята отработали на практике основы военной подготовки такие как, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, сбор-разбор автоматов, заправка магазина патронами, разминирование минного поля, выкапывании окопов, кидание гранат и стрельбу из пневматической винтовки по мишеням.

Также на форум «Поколение» приехали представители Приморской федерации игры Го, которые рассказали ребятам историю происхождения этих азиатских шашек, о чемпионах этой игры и самое главное провели настоящий турнир Приморского края, в котором смогли принять участие все желающие вне зависимости от подготовки. Всех победителей наградили кубками, медалями и памятными призами от федерации.

С торжественным закрытием форума приехали поздравить ребят и организаторов Александр Крамар, эксперт научного отдела Всероссийского детского центра «Океан» с представителями пресс-центра, а также Мая Шалунова, помощник депутата Государственной Думы Сергея Сопчука.

Боевая подготовка. ВООВ «Боевое Братство»

По итогам Молодёжного форума «Поколение 2019» все участники были награждены дипломами и памятными призами, а трое самых активных ребят получили путевки во Всероссийский детский центр «Океан».

Всех ребят разделили на взводы. ВООВ «Боевое Братство»

ИСТОЧНИК KP.RU