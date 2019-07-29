Жительницу Владивостока переехала собственная машина

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-29T13:30:18+03:00

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Странное ДТП произошло во Владивостоке во дворе дома по улице Днепровская, 8. Водитель кроссовера Toyota Rav4 выпала из собственной машины и попала под колеса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Неуправляемый автомобиль покатился дальше и врезался в припаркованный микроавтобус Nissan Homy. Пострадавшую экстренно госпитализировали с перелом таза.

Детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что водитель Rav4 ранее несколько раз привлекалась к административной ответственности за быструю езду и за то, что забывала пристегиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU