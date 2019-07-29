2019-07-29T13:30:18+03:00
Происшествия

Жительницу Владивостока переехала собственная машина

Женщина выпала из кроссовера прямо под колеса
Никита ДОЛГОВ
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Место происшествия. Фото: пресс-служба ГИБДД по ВладивостокуМесто происшествия. Фото: пресс-служба ГИБДД по Владивостоку
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Странное ДТП произошло во Владивостоке во дворе дома по улице Днепровская, 8. Водитель кроссовера Toyota Rav4 выпала из собственной машины и попала под колеса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Неуправляемый автомобиль покатился дальше и врезался в припаркованный микроавтобус Nissan Homy. Пострадавшую экстренно госпитализировали с перелом таза.

Детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что водитель Rav4 ранее несколько раз привлекалась к административной ответственности за быструю езду и за то, что забывала пристегиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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