Жительницу Владивостока переехала собственная машина
Странное ДТП произошло во Владивостоке во дворе дома по улице Днепровская, 8. Водитель кроссовера Toyota Rav4 выпала из собственной машины и попала под колеса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Неуправляемый автомобиль покатился дальше и врезался в припаркованный микроавтобус Nissan Homy. Пострадавшую экстренно госпитализировали с перелом таза.
Детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что водитель Rav4 ранее несколько раз привлекалась к административной ответственности за быструю езду и за то, что забывала пристегиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU