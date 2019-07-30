Погода во Владивостоке 30 июля: морось к вечеру превратится в дождь

СЕГОДНЯ 01:21 2019-07-30T01:21:43+03:00

Море даже в Находке прогрелось до 20°C

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Синоптики обещают переменную облачность в Приморском каре во вторник, 30 июля. Местами кратковременный дождь, в том числе и во Владивостоке, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода». Температура воздуха в крае от 21 до 33°C.

Во Владивостоке облачно, временами морось. Со 100% вероятностью вечером морось превратится в дождь, юго-восточный умеренный ветер во второй половине станет сильным.

Температура воздуха во Владивостоке от 22 до 24°C, в пригороде - до 27 °C. Температура воды в Амурском заливе 21°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, во второй половине вероятен небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха от 27 до 29°C.

На севере края местами ливни с вероятностью 90% и гроза. Ветер южный умеренный.

В Находке облачно, временами морось, вечером переходящая в дождь (вероятность 100%). Утром местами туман. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха от 24 до 26°C, температура воды в бухте Находка 20°C.

В Хасанском районе в заливе Посьет на юге Приморья температура моря 24°C.

ИСТОЧНИК KP.RU