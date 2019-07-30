2019-07-30T05:48:34+03:00
Общество

Приморскстат: Средняя зарплата дальневосточников - 53,5 тысячи рублей

Размер оплата труда за полгода вырос на 7,8% и опережает среднероссийский почти на 8 тысяч
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Финансовая работаФинансовая работаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Приморскстат подвел итоги социально-экономического положения в ДФО за первое полугодие 2019 года. Из показателей следует, что среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в период январь-июнь равна 53 496 рублей. Эта цифра выросла на 7,8% относительно прошлого аналогичного периода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные Приморскстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в России значительно меньше, чем на Дальнем Востоке - 45580 рублей.

Общая численность безработных в ДФО – 251 тысяча человек, при этом из них всего 58 тысяч официально зарегистрированы как нетрудоустроенные граждане.

Оборот всех дальневосточных компаний за полгода составил в сумме 4,213 триллиона рублей. Рост наблюдается в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, организация сбора и утилизации отходов. Падение – в энергетической сфере.

Замедление темпов наблюдается в строительстве. За полгода введено всего 808 тысяч квадратных метров жилья, на 14,6% меньше, чем за первое полугодие 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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