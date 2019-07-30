2019-07-30T08:48:16+03:00
Общество

Золото в Приморье приносит убытки

Бизнесменам компаний по добыче ценного металла может грозить до полумиллиона рублей штрафа
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Золотые слитки в музее Центрального Банка РоссииЗолотые слитки в музее Центрального Банка РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эксперты проверили состояние пяти участков недр золотодобывающих компаний в Красноармейском районе Приморского края и выявили нарушения закона. Теперь предпринимателям может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на сайт Администрации Приморского края.

Еще в начале лета специалисты по природопользованию и межрайонной природоохранной прокуратурой проводили проверки на пяти золотодобывающих участках в Приморье. Эксперты выявили правонарушения сразу в трех сферах: недропользования, водного и лесного законодательства.

«Основные нарушения, зафиксированные в ходе проверки, – ненадлежащее состояние участков недр, несанкционированное размещение отходов производства, несоблюдение технологии разработки месторождения», – сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Золотодобытчики нарушили природоохранное законодательство. Все свидетельства направили в природоохранную прокуратуру. Теперь предпринимателей могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей.

По данным приморского департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Приморье выданы 43 действующих лицензии на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота у 35 недропользователей. В прошлом году компании добыли более 330 килограммов золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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