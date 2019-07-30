К Олимпиаде-2020 в Японию запустят новый рейс из Владивостока

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-30T14:37:45+03:00

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На Олимпиаду в 2020 году приморцы смогут полететь одной из крупнейших авиалиний Азии. Японская компания JAL с лета следующего года будет осуществлять маршрут Владивосток - Токио и обратно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Официальное заявление об этом было сделано вице-президентом компании на пресс-конференции в приморской столице.

По одному авиарейсу Владивосток - Токио ежедневно с середины лета 2020 года будет выполнять японская авиакомпания Japan Airlines. Предполагается, что это увеличит число туристов с обеих сторон.

Вице-президент авиакомпании JAL господин Отака на пресс-конференции во Владивостоке рассказал, что туристические компании проводили опросы среди жителей Японии о том, хотят ли они посетить Россию. Как оказалось, Владивосток популярен среди японцев.

- Вы, наверное, замечали, что на улицах Владивостока можно заметить все больше японских женщин. А это для жителей нашей страны не типично. Поскольку в Японии давно сложилась традиция путешествовать только в близлежащие страны Азии: Корею, Тайвань. По времени это занимает где-то 2,5 часа лета. И у нас давно стояло на повестке: почему бы за то же время не слетать во Владивосток? Ведь этот город очень известен в России, - поделился вице-президент Japan Airlines.

Авиакомпания JAL обладает широкой сетью внутренних маршрутов. К примеру, через Токио можно будет полететь из Владивостока в Восточную Азию: на Гавайи, Гуам и в другие популярные туристические места.

Japan Airlines входит в альянс Oneworld – «единый мир», там же состоит и российская компания S7. Потому при установлении цен на перелеты сотрудники JAL будут брать во внимание цены российского партнера. Но, по словам господина Отака, «стараться сделать стоимость билетов как можно приятнее для путешественников».

Летом 2020 года в Токио состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры. К этому времени японская авиакомпания уже начнет производить первые рейсы из воздушной гавани Владивостока в аэропорт Нарита в Токио. Точная дата старта авиарейсов JAL пока не определена, но, по словам представителей компании, это произойдет где-то в середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU