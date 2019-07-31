Погода в Приморье может вызвать головную боль

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-31T04:36:29+03:00

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В Приморье сегодня, 31 июля, облачно с умеренными дождями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода». Поле пониженного атмосферного давления, действующего на территории края, может ухудшить самочувствие метеозависимых граждан.

На сегодняшние погодные условия в Приморье влияет сила, с которой столб воздуха давит на землю. На всей территории края переменная облачность, а в некоторых районах небольшие и умеренные дожди. Слабый ветер дует с юга и может развиться до умеренного. Средняя температура воздуха в регионе будет в пределах +23...+35 градусов.

Во Владивостоке облака затянут небо не полностью – будут прояснения. Осадков не ожидается, местами туманность. Ветер дует с юга и юго-востока – в пределах умеренного. Температура воздуха до +29 градусов.

В Уссурийске облака временами будут то рассеиваться, то заново затягивать небо. Ветер в городе дует с юга, умеренный. Температура воздуха до +33 градусов.

В Находке, также как и в Уссурийске, переменная облачность, но с возможными осадками в виде небольшого дождя. Ветер с запада и юго-запада. Температура воздуха до +30 градусов.

Максимальная температура воды зарегистрирована в заливе Посьет - 25 градусов выше ноля. Минимальная - в бухте Находка - 20 градусов со знаком плюс. Температура воды в Амурском заливе на один градус выше, чем в Находке - 21 градус выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU