2019-07-31T06:20:25+03:00
Общество

Во Владивостоке загорелся женский монастырь

Никто не пострадал, но площадь пожара составила 250 квадратных метров
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Сгорело здание на территории женского монастыря во ВладивостокеСгорело здание на территории женского монастыря во ВладивостокеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двухэтажное здание сгорело на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного по улице Четырнадцатая во Владивостоке. Горели хозяйственные постройки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс службу ГУ МЧС по Приморскому краю. При пожаре никто не пострадал.

В 07.49 утра на пульт управления пожарно-спасательной службы Владивостока сообщили о возгорании на территории женского монастыря в районе Седанки. Спустя 10 минут 14 пожарных приступили к тушению.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На тушение ушел час. После ликвидации огня, сотрудники МЧС проливали все конструкции, во избежание повторного воспламенения.

Пожар на территории Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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