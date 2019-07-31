Во Владивостоке загорелся женский монастырь
Двухэтажное здание сгорело на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного по улице Четырнадцатая во Владивостоке. Горели хозяйственные постройки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс службу ГУ МЧС по Приморскому краю. При пожаре никто не пострадал.
В 07.49 утра на пульт управления пожарно-спасательной службы Владивостока сообщили о возгорании на территории женского монастыря в районе Седанки. Спустя 10 минут 14 пожарных приступили к тушению.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На тушение ушел час. После ликвидации огня, сотрудники МЧС проливали все конструкции, во избежание повторного воспламенения.
Пожар на территории Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке.
ИСТОЧНИК KP.RU