Во Владивостоке загорелся женский монастырь

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-31T06:20:25+03:00

Сгорело здание на территории женского монастыря во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто не пострадал, но площадь пожара составила 250 квадратных метров

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Двухэтажное здание сгорело на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного по улице Четырнадцатая во Владивостоке. Горели хозяйственные постройки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс службу ГУ МЧС по Приморскому краю. При пожаре никто не пострадал.

В 07.49 утра на пульт управления пожарно-спасательной службы Владивостока сообщили о возгорании на территории женского монастыря в районе Седанки. Спустя 10 минут 14 пожарных приступили к тушению.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На тушение ушел час. После ликвидации огня, сотрудники МЧС проливали все конструкции, во избежание повторного воспламенения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/723195" frameborder="0"></iframe> Пожар на территории Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU