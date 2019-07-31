2019-07-31T08:57:11+03:00
Общество

Стала родной: "Бриллиантовая принцесса" в 10 раз зашла в Приморье

В этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Пассажирский лайнер Diamond Princess причалил в Морской порт Владивостока. Фото: Игорь НовиковПассажирский лайнер Diamond Princess причалил в Морской порт Владивостока. Фото: Игорь Новиков
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Судно Diamond Princess прибыло в Морской вокзал Владивостока. Лайнер посетил Приморье в юбилейный десятый раз. На борту прибыло 3 тысячи пассажиров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Пассажирское судно «Бриллиантовая принцесса» ранним утром – в 4.45, 31 июля, причалила к берегу приморской столицы. На видовой площадке Морского вокзала три тысячи пассажиров и одну тысячу членов экипажа судна встретили русско-народными танцами.

Большинство проживающих лайнера родом из Японии. Для них посетить Владивосток – значит попасть Европу. Весь день гостям показывают достопримечательности Владивостока, вечером – в 19.00 лайнер должен уже отбыть.

Судно Diamond Princess встречают во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

Судно Diamond Princess встречают во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

В этом году ожидается заход еще меньше десятка пассажирских лайнеров. Среди них будут и «гиганты», которые причаливают к Приморским берегам впервые.

- Впереди ожидается приход еще более крупных лайнеров вместимостью пять тысяч человек. Мы будем делать все, чтобы город становился лучше, – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Круизный лайнер Diamond Princess во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

Круизный лайнер Diamond Princess во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

Во время проведения этой осенью ВЭФ-2019 один из пришедших во Владивосток лайнеров станет плавучей гостиницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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