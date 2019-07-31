Животные Приморского океанариума станут выступать еще и по вечерам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-31T11:07:12+03:00

Выступлений два раза в день, по словам руководства учреждения, посетителям не хватает

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Морские животные Приморского океанариума с 1 августа станут выступать перед зрителями не два, а три раза в сутки. Шоу будет проходить в 11:00, 15:00 и дополнительно в 18:00. Сделано это из-за ажиотажа и по многочисленным просьбам посетителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Белые киты, дельфины и моржи станут выступать в 18 часов вечера по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начальник отдела по работе с морскими млекопитающими дельфинария Владимир Мясников утверждает, что третья в день тренировка не будет нагрузкой для животных. Потому что млекопитающие в любом случае вечером работают с дрессировщиками, а «аплодисменты и внимание гостей океанариума станут для них приятным дополнением».

Руководство океанариума сообщило, что посетители сами просили проводить дополнительное выступление в дельфинарии.

– Этот летний сезон показал, насколько востребована нашими посетителями демонстрация навыков морских млекопитающих в дельфинарии, уже несколько недель аквастадион не вмещает всех желающих туда попасть, – отметил директор Приморского океанариума Сергей Логинов. – В августе океанариум традиционно посещает рекордное количество гостей. Именно поэтому мы приняли решение, что в течение месяца вечерняя тренировка в дельфинарии будет открытой для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU