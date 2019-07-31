Детская теннисная команда «Восточник» вернулась с соревнований в КНР

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-31T10:27:42+03:00

Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из шести российских и китайских городов

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Детская команда «Восточник» вернулась с Международного летнего турнира по теннису, который проходил в городе Хуньчуне (КНР).

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из шести городов России и Китая (Владивосток, Находка, Хабаровск, Харбин, Чуньчунь, Янзы).

Участники теннисных соревнований в Китае. Фото предоставлено АО "Восточный порт"

По словам тренера команды Анатолия Винникова, борьба за медали в этом году была непростой. Но теннисистки команды «Восточник» в очередной раз показали свой профессионализм и привезли во Врангель призовые места: Милена Вальковская - золото, а Вика Романова – бронзу.

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU