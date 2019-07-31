Детская теннисная команда «Восточник» вернулась с соревнований в КНР
Детская команда «Восточник» вернулась с Международного летнего турнира по теннису, который проходил в городе Хуньчуне (КНР).
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из шести городов России и Китая (Владивосток, Находка, Хабаровск, Харбин, Чуньчунь, Янзы).
Участники теннисных соревнований в Китае. Фото предоставлено АО "Восточный порт"
По словам тренера команды Анатолия Винникова, борьба за медали в этом году была непростой. Но теннисистки команды «Восточник» в очередной раз показали свой профессионализм и привезли во Врангель призовые места: Милена Вальковская - золото, а Вика Романова – бронзу.
Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.
ИСТОЧНИК KP.RU