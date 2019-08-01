Женщину с ребенком сбил грузовик в Уссурийске

СЕГОДНЯ 05:45 2019-08-01T07:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель грузового автомобиля «Урал» сбил женщину с ребенком на проезжей части в Уссурийске. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Женщина находится в коме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 75А по улице Агеева. Судя по фотографии, которую разместила группа «Криминал Приморья» в своем инстаграме, время происшествия было вечернее. В автоаварии пешеходы получили серьезные повреждения: женщина 43 лет – черепно-мозговую травму и переломы, ребенок 8 лет – сотрясение мозга и ссадины. Первая находится в коме, а второй отправлен на амбулаторное лечение. Возраст водителя, сбившего пару, 23 года.

ИСТОЧНИК KP.RU