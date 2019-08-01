В одном из районов Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

СЕГОДНЯ 06:43 2019-08-01T06:47:40+03:00

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В хозяйстве Пограничного района Приморского края, 31 июля, обнаружили вирус у свиней. Администрация Приморского края объявила режим ЧС в муниципалитете. Более 70 животных уничтожат, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На ферме недалеко от автоперехода Сосновая Падь у свиней обнаружили неизвестное заболевание. Специалисты подозревают, что это может быть африканская чума.

- На границе 100-километровой зоны от очага будут выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продукции свиноводства запрещены», – обозначил врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.

Анализы свиней отправили в федеральную лабораторию центра охраны здоровья во Владимир. Руководитель Госветинспекции Приморья Дмитрий Кузин рассказал, что вирус был занесен из-за того, что скот не контролировали при выгуле.

- В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, вирус занесен в результате нарушений ветеринарных правил – бесконтрольного выгула животных. Все они в ближайшее время будут уничтожены, в районе автоперехода выставлен пост ДПС, работают ветеринарные врачи, – рассказал главный инспектор.

Для человека Африканская чума не опасна.

ИСТОЧНИК KP.RU