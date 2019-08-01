Фрукты, ягоды и овощи КНР с 10 августа пропадут с приморских прилавков

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-01T12:28:23+03:00

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Россельхознадзор планирует приостановить поставки косточковых и семечковых культур в Россию из КНР. С 10 августа с приморских прилавков могут исчезнуть ягоды, фрукты и овощи из Поднебесной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На протяжении последних лет Россельхознадзор обращался в национальную службу по карантину и защите растений Китая 6 раз. Эксперты ведомства предлагали провести инспекцию условий производства, хранения и упаковки растительных продуктов в КНР. Китайская сторона игнорировала запросы Россельхознадзора.

Вопросы о проведении проверок встали из-за того, что только за период 2018-2019 года в России было 48 зафиксированных случаев зараженных китайских продуктов. На данный момент пока представители КНР не дадут согласие на фитосанитарную российскую экспертизу, восстановление поставок Россельхознадзор не рассмотрит.

Дело в том, что в 90-е китайские поставщики работали по упрощенной процедуре допуска. Им разрешали ввозить продукцию с любых провинций, без ограничений. Но на сегодняшний день, учитывая наличие карантинных организмов в товаре, такое отношение не допустимо.

Отметим, что Китай – один из самых крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в России. Согласно официальным данным, в страну ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции из поднебесной, среди них: яблоки, груши, нектарины, томаты, картофель, лук и много другого товара.

ИСТОЧНИК KP.RU