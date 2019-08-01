Четырехлетняя девочка умерла в машине скорой в свой день рождения в Приморье из-за вирусной инфекции

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-01T11:14:18+03:00

В департаменте проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка врачам четырехлетней девочки. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В департаменте здравоохранения отметили, что болезнь развивалась слишком стремительно

Изменить размер текста: A A

Четырехлетняя Варя из поселка Ярославский на минувшей неделе пожаловалась родителям на плохое самочувствие. Высокая температура и сильные головные боли стали причиной похода к педиатру. Однако в местной больнице девочке поставили диагноз – ангина, перевели на дневной стационар и разрешили вернуться домой. 22 июля, в день ее рождения, состояние ребенка сильно ухудшилось. Родители приняли решение вызвать врачей скорой помощи. Специалисты попытались реанимировать девочку, однако результат оказался плачевным. Медики лишь констатировали смерть.

Ситуацию прокомментировали в приморском департаменте здравоохранения. Там заявили, что, по предварительным данным, девочка скончалась от молниеносного течения бактериально-вирусной инфекции – менингокковой инфекции.

После трагедии ведомство инициировало проведение служебной проверки. Предстоит установить, была ли оказана медицинская помощь малышке своевременно и в полном объеме. В результате проверки будет дана оценка действиям врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU