2019-08-02T02:43:13+03:00
Общество

Температура воздуха в Приморье на 2 августа 2019 года: +33 градуса

Местами в крае пройдут небольшие дожди, но во Владивостоке будет солнце
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Температура воздуха в Приморье +33 градусаТемпература воздуха в Приморье +33 градусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморском крае 2 августа переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура от +28 до +33 градусов выше ноля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода». Умеренный ветер дует с юго-запада.

Во Владивостоке осадков не ожидается, облачность небольшая. Ветер западный, юго-западный – в пределах умеренного. Температура воздуха 30…33 градуса со знаком плюс.

В Уссурийске так же, как и во Владивостоке – без осадков, но с переменной облачностью. Слабый ветер дует с запада и юго-запада, в течение дня может усилиться до умеренного. Температура воздуха +31…+33 градуса.

В Находке переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, по силе – слабый до умеренного. Температура воздуха +30…+32 градуса.

Максимальная температура воды в Приморском крае стабильно зарегистрирована в заливе Посьет - 28 градусов выше ноля. Минимальная - в бухте Находка - 20 градусов со знаком плюс. Температура воды в Амурском заливе на пару градусов выше, чем в Находке - 22 градуса выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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