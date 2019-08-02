В Приморье появился новый оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 05:07 2019-08-02T05:09:55+03:00

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В городе Фокино на протяжении нескольких десятилетий ведется активная оздоровительная программа. Не так давно возле каждого дома установили небольшие тренажерные комплексы, позволяющие тренироваться взрослым и детям не отходя от дома. Также с 2015 года все силы брошены на строительство большого оздоровительного комплекса. Просторный бассейн, тренажерные зал, кафе, услуги тренера и врача - все это с 1 августа в распоряжении местных жителей.

На постройку комплекса было выделено 113 миллионов рублей по программе социального развития Дальнего Востока. Благоустройство города ведется исключительно ради горожан.

- Народу необходимо давать возможность вести активный и здоровый образ жизни, ведь мы здоровая нация и во все времена должны этим славиться, - с гордостью сообщает корреспонденту «КП» глава ЗАТО Александр Баранов.

Строительство проходило в три этапа, не смотря на многие трудности, объект сдан в срок. Главными проблемами на пути к цели стали необязательность рабочих и погодные условия. Характерные для Приморского края регулярные дожди часто преграждали путь строителям. Стоит отметить, что нелегко было найти строительную компанию.

Зал хорошо оснащенФото: Надежда СМОЛОВИК

- Выделенный бюджет стал большой радостью для нас. Строительство проходило в три этапа, на данный момент идут проверки. Как нам всем известно, приморское лето славится дождями, именно это и препятствовало строительству. Кстати, если дожди рано или поздно кончались, то необязательность рабочих стала регулярной проблемой. Мы разными методами привлекали строительные компании, но все мы знаем, что «с нуля» все могут построить, а доработать - нет, - поделился Александр Баранов.

Здание хорошо оборудовано: предусмотрены раздевалки и душевые комнаты для людей с ограниченными возможностями, дополнительная чаша для обработки воды, также включено автоматическое очищение в бассейне.

В качестве наблюдателей на территории бассейна будут находиться тренеры и медицинские сестры. В случае чего на помощь людям придет хорошо обученный персонал.

Отдельно стоит отметить, что бассейн располагается неподалеку от городского стадиона, в окружении леса. Ранее на этом месте была танцевальная площадка.

- Это уже знакомое жителям место. Раньше здесь была открытая танцевальная площадка, прекрасный «Матросский» парк и беговые дорожки. Я считаю, что это хорошее расположение: шаговая доступность, рядом стадион, все это находится в окружении леса. Комплекс уже можно считать знаковым местом, - отмечает глава города.

Благоустроенная территория возле оздоровительного комплексаФото: Надежда СМОЛОВИК

Подрастающее поколение в городе Фокино показывает стремление к высоким спортивным результатам. Однако из-за отсутствия профессиональных навыков плавания призовые места у маленьких спортсменов чуть реже, чем хотелось бы.

- Достаточно остро стоял вопрос о спортивном развитии детей. Необходимо было дать молодому поколению возможность стать лучшими во всех направлениях. Данный комплекс станет огромным толчком в развитии наших с вами детей и внуков, - отмечает Баранов.

Заниматься можно как разово, так и на постоянной основе. Каждому человеку доступна помощь тренера и все услуги комплекса. Уже сейчас формируются спортивные группы, ведется набор, как взрослых, так и совсем юных спортсменов. Также рассматривается вопрос об уроках плавания. Однако здесь важно учесть все нюансы с правовой точки зрения.

- Наши руководители проехали по уже давно существующим комплексам и выявили все риски, чтобы избежать нечастных случаев. Мы понимаем, что без каких-либо инцидентов не обойдется. Понятное дело, это же дети, всякое бывает, – ласково выражается Александр Баранов

В планах решить еще один штатный вопрос. В городе не хватает спортивного врача. Из-за этого дети, которые уезжают на соревнования, не могут получить необходимые в таких случаях справки.

Двери центра открыты с 1 августаФото: Надежда СМОЛОВИК

- Хотелось бы обратиться к жителям Фокино и к гостям нашего чудесного города. Будьте активны, ведите здоровый образ жизни и подавайте пример детям. Надеемся на вашу поддержку, относитесь бережно к новым постройкам. Мы все делаем для вас. Нам здесь жить и растить детей. Необходимо учиться не только создавать красоту, но и беречь ее, - с наставлением обращается глава ЗАТО Фокино Александр Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU