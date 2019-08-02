Полугодовой мониторинг АО «Восточный Порт» подтвердил соответствие чистоты воздуха всем нормативам

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-02T06:41:09+03:00

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АО «Восточный Порт» подвел итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля, на границах санитарно-защитных зон предприятия и в зоне жилой застройки микрорайона Врангель. Специалисты подтвердили: в первом полугодии 2019 года все показатели находятся в норме.

Мониторинг воздуха - составная часть собственной Программы производственного контроля предприятия. В нее также входят мониторинг качества воды и обращения с отходами. С конца 2018 года в связи с пристальным вниманием государственных надзорных органов к качеству воздуха в Находке, в том числе во Врангеле, специализированный угольный терминал ведет ежедневный мониторинг в зоне своего влияния на содержание угольной пыли и взвешенных веществ. Работы проводят как специалисты собственной аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт», так и сторонние организации.

- За первые шесть месяцев 2019 года АО «Восточный Порт» отобрано 1263 пробы на границе собственных санитарно-защитных зон, - рассказал Сергей Мазуренко, директор по вопросам защиты окружающей среды АО «Восточный Порт». - За истекшие полгода специалисты ни разу не зафиксировали превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Дополнительно с июня АО «Восточный Порт» проводит отбор и анализ воздуха на терминалах в местах проведения работ по выгрузке угля из вагонов, сортировки и погрузки угля на судно.

Задача этого мониторинга – проверить эффективность работы пылеулавливающей техники. Высокотехнологичное оборудование установили на предприятии в рамках реализации пятистороннего соглашения о обеспечении благоприятных экологических условий перевалки угля, подписанном АО «Восточный Порт», Минтрансом РФ, Минприроды РФ, ФГУП "Росморпорт" и Администрацией Приморского края в мае 2018 года. В местах углепогрузки отбор воздуха проводился ежедневно 4 раза в день. За этот период также ни разу не было выявлено превышение нормативов предельно-допустимого загрязнения атмосферы.

Также в рамках Программы производственного контроля АО «Восточный Порт» дважды в год (в феврале и в июле) днем и ночью проводит исследования на шумовое загрязнение на границах санитарно-защитных зон. За полгода превышений предельно-допустимого уровня шума здесь также не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU