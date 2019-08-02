Футбольный матч во Владивостоке перенесли из-за жары
Невыносимая жара во Владивостоке внесла коррективы в расписание игр шестого турнира Олимп-Первенства ФНЛ. Так, игра между командами «Луч» (Владивосток) и «Спартак-2» (Москва) состоится не 2 августа, а на день позже.
Игра состоится в субботу, 3 августа в 15:00 на стадионе «Динамо».
- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сказали в пресс-службе футбольного клуба «Луч».
«Спартак-2» - резервный клуб московского «Спартака», который играет в Премьер-лиге. Укоманд пока полное равенство. У «Луча» и столичных футболистов в копилках по две победы, еще четыре игры завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 10-10.
Билеты на матч «Луч»- «Спартак-2» можно будет приобрести в кассах стадиона «Динамо» в день матча с 12-00 до 17-45. Досмотр баннеров поддержки на их соответствие регламенту будет производиться 3 августа у Центрального входа на Южную трибуну стадиона с 16-00 до 16-15.
ИСТОЧНИК KP.RU