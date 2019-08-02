Чай дешевле 500 рублей пить опасно – эксперты

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-02T12:40:19+03:00

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Почему зеленый чай категорически нельзя заливать водой, какие виды чая лучше всего утоляют жажду, как правильно заваривать чайные листья, а также многие другие аспекты чайной культуры обсудили в студии «Комсомольская правда – Владивосток». В утренней программе «Что приморцу хороШОУ» 1 августа гостями студии стали мастера чайных дел Никита Маликов и Владимир Шелест. Если вдруг вы что-то упустили, то мы подготовили для вас следующую полезную заметку о чае.

Для начала необходимо рассказать о том, на какие виды делится весь чайный ассортимент. Итак, самый главный в мире изготовитель чая – Китай. Жители поднебесной много тысяч лет разрабатывали технологию по выращиванию чайных листьев, по их обработке и употреблению. Условно все китайские чаи делятся на 7 степеней:

• Белый чай;

• Желтый чай;

• Зеленый чай;

• Улун;

• Красный чай;

• Пуэр;

• Черный чай;

Классификация строится по степени ферментации, то есть, по методу обработки чайных листьев с помощью воздействия на него высоких температур, влажности и т.д. Причем сырьем для большей части китайских чаев служит один сорт кустарниковых растений – так называемый Camellia sinensis.

Ценовая категория

Средняя цена на хороший китайский чай – от 500 до 2 тысяч рублей за 100 грамм. Все, что выше стоимостью – коллекционные, для истинных ценителей. А все, что ниже, по словам приглашенных в студию КП экспертов, - лучше никогда не пить.

– Бывают опасные чаи, низкосортная продукция из агрессивного сырья. Человек выпьет некачественный чай, а потом у него сердце хватает или еще что-то. Конечно, можно найти хороший продукт дешевле 500 рублей, но это скорее исключение из правил, - рассказывают чайные специалисты.

К пакетированному чаю эксперты относятся с крайним скепсисом.

- Чай в пакетиках – самого низкого качества, мелкой фракции и сильно ароматизирован. Никакого положительного эффекта вы точно от него не получите, - говорит Владимир Шелест.

Мастера чайных дел обучают слушателей программы "Что приморцу хороШОУ" тому, как заваривать чайФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Выбор чая

Если вы в чайном деле дилетант и не знаете с чего начать, то вот вам несколько советов о том, на что нужно обратить внимание при покупке чая в первую очередь.

Прежде всего, чайные листья нужно брать исходя из цели чаепития. Некоторые пьют чай чтобы расслабиться, или, наоборот, для того чтобы взбодриться или утолить жажду. К примеру, в последнем случае хорошо помогают белые и зеленые чаи, они считаются летними и обладают еле уловимым цветом и ароматом.

Чайные листья любой степени должны быть целостными, если крошатся – значит, пересушили, что уже говорит о плохом качестве продукта. По форме чаинки должны быть примерно одного размера с приятным ароматом без запаха гари или плесени.

Какая нужна вода?

Для любого чая воду нужно подогревать. Но не весь чай следует заливать кипятком! Так, зеленые, белые и желтые сорта настаиваются и проливаются только остуженной до 80 градусов водой. Владимир Шелест – чайный эксперт рассказал, как можно сделать эту процедуру в домашних условиях и о том, почему некоторые люди говорят о том, что зеленый чай горчит.

– Если нет под рукой термометра, тогда можно действовать так: литр кипящей воды в кастрюле снимаете с плитки. Открываете крышку. Ждете 10-15 минут, и вода остужается примерно до 80 градусов, - говорит собеседник. - Зеленый чай кипятком нельзя заваривать. А многие так делают и говорят потом, что не любят зеленый чай – мол, он горчит.

- Да и настаивают дольше, чем нужно, - добавил напарника Никита Маликов.

Владимир Шелест, мастер чайных дел в студии "Комсомольской правды - Владивосток"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Как правильно заваривать чай?

1 метод «Проливка»

Количество чая на 100 мл должно быть примерно 4-5 грамм. Настаивать нужно 15 секунд. Первую заварку листьев, по словам экспертов, лучше выливать – так безопаснее.

– На чайных производствах далеко не всегда чисто и банальная термическая обработка поможет немного продезинфицировать продукт. Лучше заварку слить через чашки, в которых вы будете пить чай, тем самым вы подогреете посуду. Это нужно еще и для того чтобы когда будете пить уже свежую партию, прохлада посуды не отняла несколько градусов тепла у напитка. Заварку по такому методу можно использовать еще 5-6 раз.

2 метод «Настаивание»

Если настаивать по другому способу, то можно оставлять чай в заварнике на 10-15 минут. Но все, конечно, зависит от вида и сорта чая. Больше 6 часов любые чаинки запаривать нельзя – начинают выделять вредные вещества. Заварку, после такого метода можно использовать еще максимум 1 раз.

Какой чай эксперты советуют попробовать новичкам

Владимир рекомендует начать с популярного чая «Шу Пуэр», потому что «от него лучше всего можно прочувствовать чайный эффект».

Никита советует попробовать светлый улун «Те Гуань Инь», потому что «он самый универсальный, и нравится практически всем».

А вообще, мастера чайных дел сходятся в том, что лучше всего будет перепробовать по одному сорту от каждого вида чая и решить, какой нравится именно вам.

Никита Маликов, руководитель магазина "Седьмая чашка" и Илья Кузнецов, ведущий радиопрограммы "Что приморцу хороШОУ" провели вместе эфирФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В студии радио «Комсомольская правда» были представители чайного клуба «Седьмая чашка». Напомним, что каждое утро к нам в студию программы «Что приморцу хороШоу» приходят гости со всего Приморского края и не только. Чиновники и музыканты обсуждают самые интересные и актуальные вопросы. Слушайте нас с 8 до 10 утра с понедельника по пятницу на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях (12+) Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

И помните, гостем нашей программы можете стать и Вы.

ИСТОЧНИК KP.RU