2019-08-02T11:59:19+03:00
Здоровье

Жителей Приморья призвали выбрать: получать бесплатные лекарства или компенсацию за них

Федеральные льготники должны определиться в течение двух месяцев
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В 2019 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 10 327,2 рубля в годВ 2019 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 10 327,2 рубля в годФото: primorsky.ru
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В Приморском крае живет порядка 135 тысяч человек, которые относятся к категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие. Они имеют право на бесплатное получение ряда социальных услуг, в числе которых безвозмездное обеспечение необходимыми лекарствами.

Однако от бесплатных лекарств льготники имеют право отказаться в пользу денежной компенсации. Размер выплаты - 860,6 рубля в месяц. Но выбирая деньги, льготник лишается права на получение бесплатных лекарств, даже если состояние здоровья ухудшилось. Компенсация по итогам прошлого года выбрали порядка 100 тысяч человек.

- В 2019 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 10 327,2 рубля в год, а это, как правило, средняя стоимость лекарственных средств, приобретаемых нами для одного пациента в месяц. На сегодняшний день средняя стоимость одного препарата в Приморье для льготника составляет 4 385,93 рубля, – сообщили в департаменте здравоохранения края.

Итак, федеральному льготнику необходимо за два месяца сделать выбор либо в пользу бесплатных препаратов, либо в пользу компенсации. Заявление о принятом решении достаточно поддат один раз до 1 октября текущего года. Действовать оно будет с 1 января 2020 года и до тех пор, пока льготник не изменит своего решения.

Подать заявление можно через портал государственных и муниципальных услуг, в многофункциональном центре (МФЦ), на сайте Пенсионного фонда России или же обратившись лично в территориальый орган фонда по месту регистрации или фактического проживания.

Напомним, что на сайте «КП-Владивосток» началось голосование за «Клинику года - 2019» и «Доктора года - 2019».

Свою награду вручит и «Комсомолка»: за самые актуальные и полезные для читателей материалы на тему медицины и здоровья.

Голосование уже началось! Поддержите тех, кто достоин быть лучшим.

Следить за ходом проекта можно в нашей газете, на сайте kp.ru (раздел «Клиника года») и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Всем удачи и здоровья!ф

ИСТОЧНИК KP.RU

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