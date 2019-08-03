2019-08-03T07:39:11+03:00
Общество

Снова зальет: Приморью угрожают два новых мощных тайфуна

Оба вихря принесут в край сильные осадки
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Тайфуны «Франциско» и «Випа» угрожают обрушиться на Приморский крайТайфуны «Франциско» и «Випа» угрожают обрушиться на Приморский крайФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успел Приморский край оправиться от тайфуна «Данас», как ему снова угрожают тропические вихри. Штормы «Франциско» и «Випа» могут принести в Приморский край интенсивные дожди, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Ранее мы уже писали о тайфуне «Випа», который обрушился на Китай мощными дождями и шквалистым ветром. По одной из версий местных синоптиков, Приморскому краю также могут грозить стихийные разрушения. Но это будет только в том случае, если следующими пунктами назначения тропического шторма станут Япония, а затем Японское море. Оттуда вихрь может двинуться в приморскую акваторию. Только после 12-13 августа можно будет делать расчеты траектории тайфуна с большей точностью. Из-за большого срока прогноза, синоптики не считают ни одну из версий окончательной.

Тайфун «Франциско» родился 1 августа 2019 в Тихом океане. Вихрь ученые зарегистрировали под номером восемь. К слову, тайфуны «Випа» и «Данас» были по счету седьмые и пятые. Новая тропическая депрессия уже разрослась до степени шторма. Тайфун смещается в сторону японского острова Кюсю. После вихрь либо отправится на Корею и своей воздушной массой зацепит Приморье, либо повернет к Китаю и не заденет наш край. Оба тайфуна принесут Приморскому краю обильные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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