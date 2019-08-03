2019-08-03T08:54:35+03:00
Общество

Девушка на ровном месте перевернула свою машину на автобус в центре Владивостока

В причинах аварии разбирается ГИБДД
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Девушка перевернула свой автомобиль на рейсовый автобус во Владивостоке. Фото предоставлено очевидцами.Девушка перевернула свой автомобиль на рейсовый автобус во Владивостоке. Фото предоставлено очевидцами.
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Девушка выезжала со второстепенной дороги, задела припаркованный рядом автомобиль и каким-то неведомым образом перевернула свою машину прямо на рейсовый автобус, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе Серой лошади (Алеутская, 16). Водитель была за рулем легковушки Toyota Auris. Иномарка сделала кувырок и приземлилась на крышу, как бы облакотившись на маршрутку. Причины того, зачем девушка резко въехала в автобус, который двигался на крайней правой полосе, не называются. Очевидцы говорят, что автоледи «хотела проскочить быстрее».

Иномарка перевернулась на ровном месте.

Пострадала только девушка - водитель иномарки, она получила ссадину локтя. На место приезжала карета скорой помощи, но от госпитализации автоледи отказалась.

В причинах аварии будет разбираться ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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