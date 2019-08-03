Девушка на ровном месте перевернула свою машину на автобус в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-03T08:54:35+03:00

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Девушка выезжала со второстепенной дороги, задела припаркованный рядом автомобиль и каким-то неведомым образом перевернула свою машину прямо на рейсовый автобус, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе Серой лошади (Алеутская, 16). Водитель была за рулем легковушки Toyota Auris. Иномарка сделала кувырок и приземлилась на крышу, как бы облакотившись на маршрутку. Причины того, зачем девушка резко въехала в автобус, который двигался на крайней правой полосе, не называются. Очевидцы говорят, что автоледи «хотела проскочить быстрее».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/723809" frameborder="0"></iframe> Иномарка перевернулась на ровном месте.

Пострадала только девушка - водитель иномарки, она получила ссадину локтя. На место приезжала карета скорой помощи, но от госпитализации автоледи отказалась.

В причинах аварии будет разбираться ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU