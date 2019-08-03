Огромная пробка из отдыхающих собралась от Океанской до Шаморы

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-03T09:42:32+03:00

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Тем, кто в ближайшее время собирается поехать в сторону бухты Лазурная, лучше ехать не со стороны Океанской, а прокатиться через объездную. Иначе есть риск попасть попасть в пробку, и вовсе не штопором, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на сайт «Яндекс.Карты».

В целом дорожная ситуация во Владивостоке спокойная – пробки всего 1 балл. Даже в сторону Русского острова пробок не наблюдается. Однако большой автомобильный затор предсказуемо появился в районе Шаморы. От перевала и до бухты Лазурная дорога на онлайн-карте Яндекса обведена красным цветом. Что не удивительно, учитывая, что на улице воздух нагрелся практически до +30 градусов. А температура воды сегодня, 3 августа, на Шаморе – 21 градус со знаком плюс.

Пробка от Океанской до Шаморы во Владивостоке. Фото: "Яндекс.Карты"

Редакция «КП-Владивосток» советует приморским водителям поехать в объезд, через улицу Щитовую.

ИСТОЧНИК KP.RU