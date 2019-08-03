До приморских пляжей поставили дополнительный электропоезд

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-03T11:28:27+03:00

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С приходом солнечных дней во Владивостоке начался пляжный ажиотаж. Из-за большого количества жителей, отдыхающих на море, представители пассажирской компании назначили дополнительный электропоезд на маршрут Владивосток-Угольная, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Путь от центра до станции Угольной – сейчас один из самых востребованных в городе. В особенности в такие солнечные дни, как сегодня. Все потому, что маршрут пролегает вдоль самых теплых морских вод в Приморском крае - Амурского залива. Кстати, сегодня там была зарегистрирована максимальная за много недель температура воды – 28 градусов выше ноля.

В маршрутный лист дополнительного электропоезда включены такие станции как: Чайка, Седанка, Океанская, Садгород, Санитарная - все они располагаются рядом с пляжами. Вспомогательный электрический транспорт будет ездить весь август ежедневно до 31 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU