2019-08-03T11:28:27+03:00
Общество

До приморских пляжей поставили дополнительный электропоезд

Транспорт будет ходить весь август по маршруту "Владивосток-Угольная"
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Дополнительный электропоезд от центра к пляжу поставили во ВладивостокеДополнительный электропоезд от центра к пляжу поставили во ВладивостокеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С приходом солнечных дней во Владивостоке начался пляжный ажиотаж. Из-за большого количества жителей, отдыхающих на море, представители пассажирской компании назначили дополнительный электропоезд на маршрут Владивосток-Угольная, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Путь от центра до станции Угольной – сейчас один из самых востребованных в городе. В особенности в такие солнечные дни, как сегодня. Все потому, что маршрут пролегает вдоль самых теплых морских вод в Приморском крае - Амурского залива. Кстати, сегодня там была зарегистрирована максимальная за много недель температура воды – 28 градусов выше ноля.

В маршрутный лист дополнительного электропоезда включены такие станции как: Чайка, Седанка, Океанская, Садгород, Санитарная - все они располагаются рядом с пляжами. Вспомогательный электрический транспорт будет ездить весь август ежедневно до 31 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье во время купания в реке утонул подросток
Огромная пробка из отдыхающих собралась от Океанской до Шаморы
Лотосы в Приморье начинают распускаться позже обычного
Девушка на ровном месте перевернула свою машину на автобус в центре Владивостока
Снова зальет: Приморью угрожают два новых мощных тайфуна
Приморский мужчина пробрался в дом к своей бывшей и украл кольцо
Погода в Приморье на 3 августа 2019 года: вечером небольшой дождь
Чай дешевле 500 рублей пить опасно – эксперты
Жителей Приморья призвали выбрать: получать бесплатные лекарства или компенсацию за них
Футбольный матч во Владивостоке перенесли из-за жары
Полугодовой мониторинг АО «Восточный Порт» подтвердил соответствие чистоты воздуха всем нормативам
В Приморье появился новый оздоровительный комплекс
Температура воздуха в Приморье на 2 августа 2019 года: +33 градуса
Партию аккумуляторных батарей для гибридных авто похитили неизвестные со склада во Владивостоке
Яблоки и нектарины из КНР с 10 августа пропадут с приморских прилавков
Четырехлетняя девочка умерла в машине скорой в свой день рождения в Приморье из-за вирусной инфекции
Огромная пробка собралась под Владивостоком в сторону аэропорта
В одном из районов Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Женщину с ребенком сбил грузовик в Уссурийске
Биполярная погода в Приморье: грозы, дожди и +33 градуса