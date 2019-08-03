В Приморье во время купания в реке утонул подросток

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-03T11:21:03+03:00

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В Кировском районе сотрудники полиции продолжают проводить проверку по факту гибели подростка во время летнего отдыха. Мальчик отправился купаться на реку Уссури, но не справился с течением и утонул.

Местная жительница стала случайным свидетелем трагедии и сообщила о произошедшем в государственные службы. По ее словам, недалеко от поселка Кировский в реке утонул подросток, спасти которого не удалось.

Стражи порядка установили, что погибшим оказался 11-летний местный житель, который являлся третьим приемным ребенком в многодетной семье. Мальчик учился в школе по коррекционной программе.

Основной версией случившегося является несчастный случай. Устанавливаются причины, по которым мальчик отправился купаться на реку без сопровождения взрослых. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU