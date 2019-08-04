2019-08-04T03:26:13+03:00
Общество

Небольшой дождь, местами ливни: погода в Приморье на 4 августа

В некоторых районах края температура воздуха составит +33 градуса тепла
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Температура воды в море составляет +22, +23 градуса. Фото: pixabay.comТемпература воды в море составляет +22, +23 градуса. Фото: pixabay.com
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Определять погодные условия на территории Приморья сегодня, 4 августа, будет поле пониженного атмосферного давления. Это приведет к тому, что на территории региона будет достаточно облачно, местами ожидаются кратковременные дожди и даже ливни. Ветер южный слабый, температура воздуха будет колебаться от +20 до +99 градусов.

Жители Владивостока смогут сегодня немного отдохнуть от изнуряющей жары и даже увидеть дождь. Температурный фон в городе составит +23, +25 градусов тепла, в пригороде воздух прогреется до +28 градусов. При этом, вероятность кратковременного дождя в столице ДФО составляет 40%.

Кратковременный дождь также ожидается в Уссурийске. Здесь, правда, вероятность выше – 80%. Ветер будет юго-западный умеренный, столбик термометра поднимется до +26, +28 градусов по Цельсию.

В Находке сегодня осадков не будет, однако переменная облачность не даст насладиться солнечными лучами. Ветер юго-западный, температура воздуха составит 25...27 градусов со знаком плюс.

Стоит отметить, что вода в море уже достигла довольно комфортной температуры. Так, в Амурском заливе она составляет +23 градуса, в Находке +22, а в заливе Посьет вообще все 27 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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