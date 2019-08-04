2019-08-04T05:22:29+03:00
Происшествия

Житель Приморья попался со свертком наркотиков

Наркотическое средство мужчина планировал употреблять сам
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Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: pixabay.comМужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: pixabay.com
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который имел при себе сверток с наркотиками. Наркотические вещества задержанный планировал употреблять самостоятельно. Примечательно, что это уже не первое его наркопреступление, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 50-летний мужчина был задержан в поселке Южно-Морской. Во время рейдовых мероприятий стражи правопорядка заметили странного гражданина, который при виде полицейских попытался скрыться. Правда, далеко убежать у злоумышленника не удалось. Во время досмотра оказалось, что при себе у мужчины имеется сверток, содержимое которого было похоже на наркотические вещества.

Стоит отметить, что подозрение полицейских подтвердились – в свертке находился гашиш, масса которого составила 4,25 граммов.

Сам задержанный, который, кстати, был уже ранее судим за наркопреступления, признался, что продавать наркотик не планировал, он ему был необходим для личных целей. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Теперь задержанному может грозить до трех лет колонии. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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