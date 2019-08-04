На Тихой во Владивостоке поменяют схему проезда

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-04T11:07:27+03:00

На перекрестке улиц Сахалинской и Добровольского появятся островки безопасности и пешеходные переходы

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Схему движения поменяют во Владивостоке в районе улиц Сахалинской и Добровольского. Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся островки безопасности, тротуары и пешеходные переходы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

После ремонта жители не смогут хаотично парковать здесь свои автомобили. Фото: администрация города Владивостока

Как рассказали в мэрии, на данном участке будет проведен масштабный ремонт. Здесь будет отремонтирована не только проезжая часть, появятся тротуары и пешеходные переходы, а пространство, где раньше местные жители хаотично парковали свои авто, превратится в несколько островков безопасности.

Планируется, что данные действия повысят пропускную способность перекрестка, снизят риск ДТП и уменьшат аварийность участка.

В администрации города также отметили, что все работы в районе улиц Сахалинской и Добровольского будут завершены до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU