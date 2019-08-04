2019-08-04T12:44:51+03:00
Общество

«В вагонах душегубка»: Жителей Приморья возмутили условия в электричках

Из-за маленького количества вагонов электрички оказались переполнены
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Люди набиваются в вагоны так плотно, что даже трудно вздохнуть. Фото: Instagram.com/dpskontrol_125rus/Люди набиваются в вагоны так плотно, что даже трудно вздохнуть. Фото: Instagram.com/dpskontrol_125rus/
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Жителей Приморского края возмутили пригородные электрички. Из-за минимального количества вагонов, они оказались переполнены, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик @dpskontrol_125rus.

Как написала один из подписчиков паблика, в субботу утром электричка Уссурийск – Владивосток состояла всего из 4 вагонов, которые были переполнены огромным количеством пассажиров.

«Людей (детей, пенсионеров, туристов из Китая) везут как скот, других слов просто нет. РЖД, кончились вагоны? В вагонах душегубка, электричка переполнена... Китайцы селфи делали на фоне всей этой «пассажирской перевозки». Стыдно было за Приморье», - говорилось в сообщении.

Пользователь также отметил, что аналогичная ситуация складывается и на дачных маршрутах – вагона всего 4, а желающие порой заполняют весь перрон.

Ранее сообщалось, что из-за ажиотажа среди жителей Владивостока, которые в теплые деньки стараются выехать за город поближе к морю, представители пассажирской компании назначили дополнительный электропоезд на маршрут Владивосток-Угольная. Планируется, что курсировать вспомогательный электрический транспорт будет до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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