Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье
По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением
Большегруз просто повис на деревьях. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/
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Авария с большегрузом произошла на серпантине перед Шкотово в Приморье. Здесь фура вылетел с дороги и повис на деревьях, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик @dpskontrol_125rus.
Как стало известно, водитель большегруза просто не справился с управлением, из-за чего его вынесло с дороги. Все могло закончится более трагически, если бы не деревья. Они не дали тяжелому транспортному средству рухнуть в кювет.
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Большегруз довольно оперативно удалось вытащить обратно на дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU