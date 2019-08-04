Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-04T13:42:58+03:00

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Авария с большегрузом произошла на серпантине перед Шкотово в Приморье. Здесь фура вылетел с дороги и повис на деревьях, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на паблик @dpskontrol_125rus.

Как стало известно, водитель большегруза просто не справился с управлением, из-за чего его вынесло с дороги. Все могло закончится более трагически, если бы не деревья. Они не дали тяжелому транспортному средству рухнуть в кювет.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Большегруз довольно оперативно удалось вытащить обратно на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU